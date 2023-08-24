Düzensiz göçe karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor... Kıskıvrak yakalanıp göç idaresine götürülüyorlar

EDİRNE - Edirne'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak olarak Türkiye'de bulunan ve suça karıştığı tespit edilen göçmenlerin süratle sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Son 2,5 ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bininin sınır dışı edildiğini belirten Erdoğan, düzensiz göçe karşı her türlü tedbirin alındığını vurgulamıştı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen göçmenler kıskıvrak yakalanıyor. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülüyor.