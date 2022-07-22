Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
(Furkan Tan - Mehmet Başa/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa