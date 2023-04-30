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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale...

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan Suriye 3. Sayfa Haberler

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