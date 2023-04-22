Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftlere 10 yeni müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde, "Çiftçilerimize ziraat bankamız vasıtası ile sıfır faizle hayvancılık kredi verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz" diyerek verdiği 10 yeni müjdeyi açıkladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Beleren kırsal mahallesinde gerçekleşen "Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri, Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri" açılış ve anahtar teslim törenine MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına bölge halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı. Erdoğan, "Bu yıl ki ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı 6 Şubat depremlerinin yüreklerimizde açtığı yaraların ve evlerimizde sebep olduğu yıkımların gölgesi altında geçirdik. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allahtan rahmet yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.

"Bay Kemal gölge etme aradan, bir cacık olmaz 6'lı masadan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki döviz ve pankartlarda yazan yazıları okudu. Erdoğan, "Şimdi şurada bir pankart görüyorum. 'Gemiler yürür işte karadan, vazgeçilir mi hiç yapılamaz denilenleri yapan adamdan'. Bir tane daha görüyorum. 'Yarım kalan çeşme heykeli, Bay Kemal'in de bir hatırası olsun istedik'. Bir tane daha görüyorum Bay Kemal gölge etme aradan. Neyse altını okumaya devam edelim mi? Evet devamında diyor ki, 'Bir cacık olmaz 6'lı masadan. Ama 'Bir genç tıpış tıpış değil, gümbür gümbür sandığa gideceğiz' diyor" şeklinde konuştu.

319 bin konut 1 yıl içerisinde teslim edilecek

Erdoğan, depremin ardından hemen başlanılan konutlardan 319 binin 1 yıl içerisinde teslim edileceğini anlatarak, "Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun nice güzellikleriyle beraber, afetleriyle bizimle yaşıyor yaşayacak. Ülkenin yöneticileri ve vatandaşlara olan bize düşen görev binalarımızı sağlam yaparak, derelerimizin önünü kesmeyerek, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son deprem felaketinin ardından kollarımızı sıvadık. İnsanımızı güvenli bir alana kavuşturmak için. Depremi 15. Gününden itibaren temelleri atıp, inşaatlara başladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda deprem bölgesinde 507 bini konut, 143 bini köy evleri olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içerisinde teslim ederek, şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Deprem bölgesine yaptığım son ziyaretlerin tamamında her şehirlerimizin tamamında yeni konutlarımızın köy evlerimizin temellerini ve başlattık. Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini de attık. Sadece konut yapmıyoruz, okuluyla, sağlık merkeziyle, çarsısıyla, yeşil alanıyla, pazarıyla, parkıyla, yepyeni hayat alanlarını inşa ediyoruz. Yine sadece depremde yıkılan yerlerin değil bölgedeki şehirlerimizin tamamının alt yapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak konutla birlikte istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız. Biliyorsunuz daha önceki depremlerde, yangında, selde vatandaşlarımızı kısa sürede yeni evleriyle buluşturmuştuk. İnşallah en kısa sürede yine yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bunların nasibi yok"

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van'da bunu yaptık mı, Bingöl'de bunu yaptık mı. Antalya da, Manavgat'ta Muğla'da bunları yaptık mı. Kütahya da, Simav'da bunları yaptık mı, değerli kardeşlerim. Baybay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de bunu yaptık mı. Hadi sende yap. Yapamaz. Bunların nasibi yok" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'daki kentsel dönüşüm 5 yılda bitecek"

İstanbul'da başlanacak kentsel dönüşümün ise 5 yılda tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca biliyorsunuz, İstanbul'da yeni kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını bizim karşılayacağımız, yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkanı getirttiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerve alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek, 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Baybay Kemal ve avenesinden ülkeye fayda gelmez"

Muhalefetin kentsel dönüşüm ile ilgili tepki söylemlerinin yer aldığı videoyu da alandakilere izleten Erdoğan, "Görüyoruz değerli kardeşlerim. Baybay Kemal ve avenesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından, ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından ne İzmir'in başındaki belediye başkanından hiç bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Bunlar çöp, çukur, çamur demektir"

Muhalefet partisinin belediyelerini de eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar çöp, çukur, çamur demektir. Bunlar susuzluk demektir. Bunlar, Allah göstermesin, şöyle bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü şehirler demektir. Hep bunları yaşadık ve biz iş yapmanın insanlarımızın güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmanın peşindeyiz. Bunlar da her konuda yaptıkları gibi kentsel dönüşümde de projelerimize takoz olmanın peşinde. Milletimiz her iki zihniyeti de görüyor, biliyor. İşte ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da ne vardı, susuzluk vardı, çöp vardı, çamur vardı ve meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi vardı, CHP. Büyükşehirlerde, o vardı, ilçede de, o vardı. Biz oraları şuanda park bahçe haline getirdik."

45 günde inşası tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunan köy evlerinin 45 günde inşa edildiğini vurgulayarak, "Değerli kardeşlerim bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz, kaybeder gelirler. Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini, afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerim bugün ramazan bayramının 2. depremin 75. günündeyiz ve bütün 11 vilayeti Cumhur İttifakı olarak defaatle dolaştık durmak yok. İlk temelleri atışımızın 60. gününde, inşasını 45 günde tamamladığımız 10 köy evinin anahtarını teslim ediyoruz. Mimarisi, inşası ve diğer tüm özellikleriyle gerçekten çok güzel olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çiftçiye 10 yeni müjde

Erdoğan, konuşmasında çiftçilere 10 yeni müjde vererek, "İlk olarak bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş alt yapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz. İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize ziraat bankamız vasıtası ile sıfır faizle hayvancılık kredi verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak çiftçilerimizin kazançları yükselecek. Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize ilk evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Dördüncü olarak, halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp, bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız. Beşinci olarak, Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece bir yandan hayvan varlığımızı yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedefliyoruz. Altıncı olarak, sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Yedinci olarak tarımsal üretimde basınçlı sulama alt yapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız. 8. olarak sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak, hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak hem arz güvenliğini temin edecek, hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçireceğiz. 9. Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımları desteği arttıracağız. 10. Tarımsal üretimin en büyük girdisi olan mazotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz" dedi.

Zonguldak'a gazdan gübre üretecek fabrika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'den çıkan doğalgazın kara ile buluştuğu Zonguldak'ta gübre fabrikası kurulacağını belirterek, "Karadeniz gazından gübre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kuruyoruz. Bay Bay Kemal ve onun yandaşları ne diyor, hani diyorlar doğalgaz hani Karadeniz'den doğalgaz çıkacaktı. 2-3 akşamdır doğalgazın nasıl yandığını Karadeniz'de Sakarya'da görmediniz mi? Ama bunlarda göz var bakar kör, kulak var duymaz. Özel sektör yatırımı olarak kurulan bu fabrika ile ilgili süreçler tamamlandı. Yakında onunda inşasına başlıyoruz. Kırsal dönüşüm projemizin en önemli özelliği teknolojik alt yapıyla kırsaldan kopan geçlerimizi yeniden üretimle buluşturacak olmasıdır. Amacımız Türkiye yüzyılını üretimin yüzyılı, üreticinin yüzyılı yapmaktır. Bu projenin ülkemize, çiftçilerimize ve gençlerimize hayırlı, olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hatay dışında enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı"

Erdoğan, depremin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarının Hatay haricindeki depremden etkilenen tüm illerde tamamlandığını belirterek, "Kardeşlerim ülkemizin artık felaketlerin yıkıcı etkilerine teslim olmadığı, en güzel örneği işte burada gördüğünüz manzaradır. Görüldüğü gibi bir yandan temel atıyor, bir yandan anahtar teslim etmeye başlıyoruz. Bir yandan da tarihimizin en önemli kırsal projelerimizden birini hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki günlerde de biten her köy evini önümüzdeki aylardan itibaren bitmeye başlayacak her konutu sahipleri ile buluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyada bu kadar büyük bir afetin ardından bu kadar kısa sürede arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma alınlarından kalıcı konutlarına kadar her alanda, kat edilen böyle bir mesafe yoktur. Allah'a hamdolsun Artık Gaziantep'te nerdeyse çadır kent kalmadı, her yer konteyner kentlerle dayandı, döşendi. Hatay dışında enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları hızla yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde, 3.5 milyon vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Hava şartlarının da düzelmesiyle birlikte bölgemizde hayat yavaş yavaş normal seyrine girmeye başladı" ifadelerine yer verdi.

"Depremden etkilenen şehirler 1 yılda eski canlılığına kavuşacak"

Deprem turistleri gibi sadece fotoğraf çektirmeye gelmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüm şehirlerimiz eski canlılığına, eski dinamizmine kavuşmuş olacak. Biz bazı deprem turistleri, fotoğraf çektirmeye, görüntü vermeye gelmiyoruz. Biz hem acıları paylaşmaya, hem yaraları sarmaya geliyoruz. Bu anlayışla, yüreklerindeki sızının hiçbir zaman dinmeyeceğini bildiğimiz depremzede vatandaşlarımızın daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Acılarını paylaşırken, hayatlarını daha iyiye götürecek desteği ve imkanı kendilerine sağlamaya devam edeceğiz. Rabbimden ülkemizi bu tür afetlerden, her türlü kaza ve beladan muhafaza eylemesini diliyorum" dedi.

Bir müjde de Gaziantep ve Hatay'a

Gaziantep ve Hatay için de müjde veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gaziantep sadece bu bölgemizin değil, ülkemizin üretim, istihdam ihracat merkezleri arasında giderek, yıldızı daha da parlayan bir şehrimizdir. Şehirde faaliyette olan bin 240 fabrikaya sürekli yenileri ilave ediliyor. Kuruluş safhasındaki 6. Organize sanayi bölgesi de faaliyete girdiğinde bu rakam 2 bine çıkacaktır. Şehrin ihracatı aylık 1 milyar doları buldu. Sanayiden turizme, tarımdan insani yardımlara kadar her alanda şehrimizin başarılarını yakından takip ediyoruz. Ülkemize böylense büyük katkılar yapan bir şehrin önünü açacak projelere destek olmak da boynumuzun borcudur. Bir diğer deprem bölgemiz Hatay için de büyük önem taşıyan Amanos Tünellerinin inşasına yakında başlıyoruz. Amanos türelleri Gaziantep'in sanayideki üretim gücüdür. İskenderun limanı ile katlayarak arttıracaktır. Aynı şekilde bu tünler Hatay'ın muazzam potansiyelini Anadolu ile buluşturarak, şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu özellikle üzerinden atmasına vesile olacaktır. Depremin Gaziantep'te en çok yıkıma maruz kalan ilçeleri Nurdağı ve İslahiye'ye ekonomik katkı sağlayacak projelere de özel destek veriyoruz. İslahiye'de birinci ve ikinci organize sanayi bölgelerini zaten hayata geçirmiştik. Şimdi Nurdağı'nda bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Her iki ilçemizin yatırımcılar için cazibesini arttırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız. Biliyorsunuz Adana Osmaniye Gaziantep hızlı tren duraklarının biri de Nurdağı'dır. Bu hattın yapımını da hızlandırıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için bu iki ilçemize yapacağımız 50 bin konutun yanı sıra şehir merkezinde de 50 bin konutluk bir proje planlıyoruz. Görüldüğü gibi tüm şehirlerimiz gibi Gaziantep'i de deprem öncesinden daha iyi bir konuma getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizi son 21 yılında hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları ile Türkiye yüzyılı için hazırladık. Şuanda teslimini yapacağımız buradaki köy evleri ile elhamdülillah bir adımı ve açık ve net attık."

Son müjdeyi ise ev hanımları ve gençler için verdi

Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz ve Gabar dağından çıkarılan petrolden elde edilen gelirle Aile ve Gençlik bankası kurulacağını belirten Erdoğan, "Türkiye yüzyılı vizyonumuz ile önceliklerimizin başına Karadeniz doğalgazı geçirdik mi? Karşımızdaki muhalefet inansa da İnanmasa da bir karedeniz doğal gazını elhamdülillah kara ile buluşturduk. Şimdi ise Karadeniz gazının ve petrol üretimimizin gelirlerinin bir kısmı ile aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Bir taraftan Karadeniz doğal gazi bir taraftan da Gabar'da, evet karadan çıkacak olan petrol. Bunlarla artık Türkiye çok daha vakur ve kararlı bir şekilde geleceğe yürüyor. Bu banka ev hanımlarımızın emekliliğini desteklemekten, gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve evliliğine bedelsiz katkı sağlamaya kadar pek çok alanda milletimize hizmet verecek. Ev hanımlarımızın emekliliğini de gençlerimizin istihdamını ve evliliğini, aile yapımızın güçlü bir şekilde devam etmesi hususunda kritik önemde görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bunlar bizim aile yapımıza karşı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur ittifakının LGBT'ye karşı olduğunu belirterek, "AK Parti LGBT'ye karşı mı? Milliyetçi Hareket Partisi LGBT'ye karşı mı? Cumhur İttifakı, LGBT'ye karşı mı? Peki CHP LGBT'ye karşı mı? İP LGBT'ye karşı mı? Bunun yanında HDP karşı mı? Bunlar LGTB'ci. Bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. 14 Mayıs bunun için çok önemli. LGBT'cilerle, kadına şiddetin yanında olanlara ders verme günü olacaktır. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi, milletimizle aynı istikamete bakarak, aynı hassasiyetleri paylaşarak, aynı amaçla yol yürüyerek, kazandık. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de milletimizle birlikte zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi beraberce ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye yüzyılını beraberce inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve törende bulunan protokol ile birlikte köy evlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. - GAZİANTEP

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023