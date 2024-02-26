Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 30 yılda 785 milyon euro tasarruf sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır" dedi. - İSTANBUL