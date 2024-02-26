Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 30 yılda 785 milyon euro tasarruf sağlayacak

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacağını belirtti. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, siyasette tek bir ilkenin olduğunu ve o ilkenin millete hizmetkarlık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ulaşım 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ORDU İFTAR VAKTİ | Ordu'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DENİZLİ İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları! İSTANBUL İFTAR VAKTİ | İstanbul'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Sirkeci- Kazlıçeşme raylı hattın durakları nereler? Ücreti ne kadar? MERSİN İFTAR VAKTİ | Mersin'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MARDİN İFTAR VAKTİ | Mardin'de iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURSA İFTAR VAKTİ | Bursa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BALIKESİR İFTAR VAKTİ | Balıkesir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! HATAY İFTAR VAKTİ | Hatay'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MARAŞ İFTAR VAKTİ | Maraş'ta iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title