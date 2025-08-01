Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket ettiği belirlenen bir şüpheli, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket ettiği belirlenen bir şüpheli, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen F.N.K.(21) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa