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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polisin göreve başlamasıyla bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde, 'İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip' dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polisin göreve başlamasıyla bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde, " İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Politika Haberler

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