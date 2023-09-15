Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yaraların sarılması"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yaraların sarılması"
ANKARA Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yaraların sarılması"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa