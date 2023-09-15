Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yaraların sarılması"

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yaraların sarılması"

ANKARA Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yaraların sarılması"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Deprem 3. Sayfa Politika Ekonomi Haberler

title