Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi - Haberler

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Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde zabıta ekipleri ile Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle ilçe merkezindeki marketleri denetledi.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde zabıta ekipleri ile Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle ilçe merkezindeki marketleri denetledi.

Cumayeri Belediyesi zabıta ekipleri Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe merkezindeki marketlerde denetim yaptı. Ürünlerin raf ile kasa arasındaki fiyatlarını kontrol eden ekipler ayrıca market depolarında da stokçuluk yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Vatandaşlarımızın mağdur olmadan alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz sürekli olarak denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlarımız bizim için değerli. Denetimlerini devam ettiren ekiplerimize teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Cumayeri, Ticaret, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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