Çukurova'da 31 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 29 Şüpheli Tutuklandı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 4'ü tüfek olmak üzere 31 ruhsatsız silah ele geçirdi. Uygulama sonucu 29 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleriyle, çarşı mahalle bekçileri halkın güvenliğini sağlamak için 1-20 Şubat tarihleri arasında uygulama yaptı. Uygulamalarda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tüfek, 27 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 202 mermi ve 30 fişek ele geçirildi. Ayrıca silahların yanı sıra, 72 paket kokain, 151,99 gram uyuşturucu, 221 uyuşturucu hap 240 bin dolu makaron ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 242 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 29'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - ADANA