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Çukurova Belediyesi Zabıta Ekipleri Dilencilere Karşı Operasyon Başlattı

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Çukurova Belediyesi Zabıta ekipleri, kavşaklarda dilenen, cam silen ve mendil satan kişilere karşı operasyon başlattı. Çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Çukurova Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle kavşaklarda dilenen, cam silen, mendil satan ve bu suretle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişilere karşı operasyon başlatırken, çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Çukurova ilçesinde; dilenciler, cam silen çocuklar ve mendil satan kadınlarla ilgili operasyon başlatıldı. Kaymakamlığın talimatı üzerine hareket geçen Çukurova Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri emniyet güçlerinin de desteği ile ışıklı kavşaklarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kavşaklarda trafik akışını tehlikeye düşüren kişilerin ve çocukların çalıştırılmasını engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara çok sayıda zabıta memuru ve emniyet personeli katıldı. Çalışmalarda dilencilik yapan, mendil, çiçek ve yara bandı satan, trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda araçların camını silerek vatandaşlardan para isteyen çoğunluğu çocuk ve kadın kişiler engellendi, haklarında yasal işlem yapıldı.

Emniyet destekli olarak Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu tür çalışmaların yoğun olarak devam edeceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü operasyon Çukurova Zabıta Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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