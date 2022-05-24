Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı - Haberler

Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çukura düşen köpek, kepçeyle kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan alt yapı çukurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çukura bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, köpeği kendi imkanlarıyla kurtarma çalışsa da çukurun çok fazla derin olması sebebiyle vatandaşlar başarılı olamadı. Daha sonra olay yeri yakınlarında bulunan bir iş makinası çağrıldı. İş makinasının kepçesine binen bir vatandaş, çukura indi. Çukurdaki köpeği alan vatandaş, kepçeyle yukarı çekilerek çukurdaki köpeğin kurtarılması sağlanmış oldu.

Kepçe operatörü ve vatandaşlar büyük takdir toplarken, kurtarılan köpek ise doğaya salındı.