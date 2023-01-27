Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurca kırsalında mühimmat ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Çukurca kırsalında mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 27 Ocak 2023 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Çukurca kırsalında yapılan Eren Abluka Sonbahar Kış - 5 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Bek 2023-28 operasyonunda 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 13 adet şarjör ile 117 adet mühimmat, 43 adet fişek ve 1 adet mutfak tüpü ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hakkari Çukurca 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title