Çukurca'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine bağlı Üzümlü köyü yolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ