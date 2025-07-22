Çukurca'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

Çukurca'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine bağlı Üzümlü köyü yolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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