Çukura düşen yavru köpek kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Kartepe Arslanbey'deki bir çalışma sırasında çevreden köpek sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden ekipler, yavru köpeğin 3 metre derinlikteki bir çukurda mahsur kaldığını gördü. Merdiven yardımıyla aşağıya inen ekipler, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, uzun süredir aç susuz kalan köpeğe su ve yiyecek verdi. Sağlık taramasının ardından yavru köpek annesinin yanına bırakıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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