Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukura düşen yavru köpek kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Çukura düşen yavru köpek kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Kartepe Arslanbey'deki bir çalışma sırasında çevreden köpek sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden ekipler, yavru köpeğin 3 metre derinlikteki bir çukurda mahsur kaldığını gördü. Merdiven yardımıyla aşağıya inen ekipler, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, uzun süredir aç susuz kalan köpeğe su ve yiyecek verdi. Sağlık taramasının ardından yavru köpek annesinin yanına bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title