Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar - Haberler

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Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kapadokya bölgesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği gören Belçikalı ve Fransız turist köpeği kurtarmak istedi. Çukura inen 2 turist ve bir rehber tekrar çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu turistleri mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kapadokya, Nevşehir, turist, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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