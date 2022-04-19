Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kapadokya bölgesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği gören Belçikalı ve Fransız turist köpeği kurtarmak istedi. Çukura inen 2 turist ve bir rehber tekrar çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu turistleri mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.
Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa