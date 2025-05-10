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Çuhadar Sitesi Davasında Statik Proje Müellifi 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çuhadar Sitesi Davasında Statik Proje Müellifi 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Çuhadar Sitesi ile ilgili davada, statik proje müellifi S.O. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Depremde 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 4 bloklu Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı. Statik proje müellifi S.O.'ye 15 yıl hapis cezası verildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki 4 bloklu Çuhadar Sitesi 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Depremde 130 kişinin hayatını kaybettiği site ile ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen dava sonuçlandı. Duruşmaya statik proje müellifi S.O, sitenin kooperatifi yönetim üyesi F.K ile avukatlar katıldı. Duruşmada kusuru olmadığını ve suçlamaları kabul etmeyen S.O, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların suçlarının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu belirtip, cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, firari sanık E.K.'nın dosyasını ayırdı. S.O. ya, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık F. K'nın beraatine karar verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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