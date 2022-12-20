Cudi'de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi'de başlatılan 'Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi'de başlatılan 'Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Jandarma Akdeniz 3. Sayfa Haberler

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