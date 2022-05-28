Cudi'de hava operasyonu başladı - Haberler

Şırnak'ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu.

Şırnak Cudi Dağı kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yoğun duman sisi görüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa