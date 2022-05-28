Cudi'de hava operasyonu başladı - Haberler

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Cudi'de hava operasyonu başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cudi'de hava operasyonu başladı

Şırnak'ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu.

Şırnak'ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu.

Şırnak Cudi Dağı kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yoğun duman sisi görüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cudi Dağı Şırnak 3. Sayfa Haberler

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