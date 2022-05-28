Cudi'de hava operasyonu başladı - Haberler

Cudi'de hava operasyonu başladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şırnak'ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu.
Şırnak'ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu.
Şırnak Cudi Dağı kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yoğun duman sisi görüldü. - DİYARBAKIR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa