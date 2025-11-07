Çubuk'ta Yaya Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - ANKARA