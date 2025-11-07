Haberler

Çubuk'ta Yaya Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Çubuk'ta Yaya Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde karşıdan karşıya geçen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Nikahsız yaşadığı eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı

Bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca...
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü

"Terör tehdidi" iddiası! ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.