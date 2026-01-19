Haberler

Taş ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Taş ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan 53 yaşındaki işçi K.Y., hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iş yerinde sorumlu müdür gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi. Kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) yaşanan iş kazası sonucunda ağır yaralandı. Olaydan 3 gün önce emekli olduğu ancak maddi imkansızlardan dolayı tekrar çalışmaya devam ettiği iddia edilen K.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen K.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

Görüntü İstanbul'dan! Seferler aksadı, insan seli oluştu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu