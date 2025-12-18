Çubuk'taki apartman yangında dumandan etkilenen vatandaşı ekipler kurtardı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşı ekiplere kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın B.G.'ye ait üçüncü kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, üst katta dumandan etkilenen F.K. isimli vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı. F.K., sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kundaklama şüphesiyle olay yerinde inceleme başlatıldı. - ANKARA