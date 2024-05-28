Çorum ve Sinop'ta Organize Suç Örgütü Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı

Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-50" operasyonlarında; Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. - ANKARA