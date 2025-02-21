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Çorum ve Ordu'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: İki Kişi Tutuklandı

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Çorum ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen iki kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Çorum ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-21 Şubat tarihleri arasında ortak DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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