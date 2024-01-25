Çorum'un Sungurlu ilçesinde yiyecek arayan kurt yola indi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurt yola indi.
Kurt, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tuğcu köyü yakınlarında, arazide yiyecek ararken görüntülendi. Vatandaşlar, karşılaştıkları kurdu, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Vatandaşları görünce yol kenarından uzaklaşan kurt, bir süre sonra gözlerden kayboldu. - ÇORUM