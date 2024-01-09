Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör kazası: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesine meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Küçük Polatlı köyünde meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 06 FC 6965 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM