Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yahya Ş. yönetimindeki 41 KN 447 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü Yahya Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Mühübe Ş. ve Rümeysa Ş. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Yahya Ş. ve Mühübe Ş. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM