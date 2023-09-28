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Çorum'un Sungurlu ilçesinde tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tek başına yaşayan Mustafa Kaynak'ın evinde ölü bulundu. Kaynak'ın yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiği ve oğlunun düğününü yaptığı öğrenildi.