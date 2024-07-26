Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bina çatısı uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bir sitede binanın çatısı uçtu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. İlçede etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle bir sitedeki binanın çatısı yol kenarına uçtu. Uçan çatı park halindeki bir aracın çadır brandasının üzerine düştü. O sırada yoldan geçen herhangi bir araç ve yayanın olmaması ihtimal bir kazayı önledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise cami ve işyerlerine sığındı. - ÇORUM