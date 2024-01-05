Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Sungurlu Çorum karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Halil K. yönetimindeki 15 ACH 675 plakalı kamyon, seyir halindeyken alev aldı. Dumanları gören sürücü, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler de durumu Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, kamyonda küçük çaplı hasar oluştu. - ÇORUM