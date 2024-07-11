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Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak yağış ve sel felaketi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel, birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası Arıcı köyünde oluşan selin geliş anı ise kameralara böyle yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bugün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası ilçeye bağlı Arıcı köyünde oluşan selin geliş anı ise kameralara böyle yansıdı.

Oluşan sel dere yataklarında taşkınlara neden oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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