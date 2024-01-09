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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Y.Y. yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sungurlu Çorum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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