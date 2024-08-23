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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, tırın altına girdi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağışlı hava ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tırın altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol V. (49) yönetimindeki otomobil, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde iken yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı şeritte seyreden tırın altına girdi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten V. (44), Sümeyye D. (25) ve Merve V. (13) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolu trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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