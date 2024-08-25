Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Samsun karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Osman O. yönetimindeki 06 DF 2932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM