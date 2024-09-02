Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gecek köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü tarafından yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı kadına çarpıldığı belirtildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Osmancık ilçesine bağlı Gecek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden Osmancık istikametine doğru seyir halinde olan Hüsamettin Çakır (74) yönetimindeki 16 KMC 86 plakalı araç, D-100 karayolu Gecek köyü mevkiine geldiği sırada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadiye Küsnü'ye (76) çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Evinden ekmek almak için çıktığı ve yolun karşısında bulunan fırına gittiği öğrenilen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Hüsamettin Çakır gözaltına alınırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmancık 3-sayfa trafik Güncel Yargı Kaza Yargı 3.Sayfa Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title