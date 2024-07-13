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Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık-Dodurga Karayolu Ağıroğlan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzet Sağır yönetimindeki 09 ES 329 plakalı minibüs, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 8 metre yükseklikten yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücü İzzet Sağır (60) ile yanında yolcu olarak bulunan Yaşare Sağır (61) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğday tarlasına devrilen minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kasayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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