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Çorum'un Osmancık ilçesinde kaza: 1 yaralı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Koyunbaba Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı Emniyet Işıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan 34 L 3455 plakalı otomobil ile 19 HP 362 plakalı hafif ticari araç, emniyet ışıklı kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan P.E.U. isimli kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. P.E.U. sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Trafik Kazaları Osmancık 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Kaza

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