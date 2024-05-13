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Çorum'un Osmancık ilçesinde göçük altında kalan inşaat işçisi yaralandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen olayda, inşaat işçisi göçük altında kalarak yaralandı. İşçi, kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde göçük altında kalan inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Gemici Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Karakolu'nun yeni binasının inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu. Alanda görevli Osman Beker isimli işçi beline kadar göçük altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Göçük altında kalan işçi ekiplerin çalışması sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan işçinin bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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