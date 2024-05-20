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Çorum'un Osmancık ilçesinde girdiği Boyabat Barajında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, Aşağızeytin köyünde meydana gelen olayda, paraşütçülerden birinin paraşütü baraja düştü. Paraşütü almak için suya giren genç, kıyıya çıkamayarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde girdiği Boyabat Barajında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün Aşağızeytin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Aşağızeytin köyüne iniş yapan paraşütçülerden birinin paraşütü baraja düştü. Kıyıda bulunan Emirkan Şimşek (20) adlı genç, düşen paraşütü almak için suya girdi. Gencin kıyıya çıkmadığını gören arkadaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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