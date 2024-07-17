Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Tepeyolaltı köyü ormanlık alanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Tepeyolatı Köyü Büyük Kaylan mevkii olarak adlandırılan ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Müdürlüğü İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Orman Müdürlüğü ekipleri itfaiye arasözleri ile yangına müdahale ederken, köy muhtarı ve köy sakinleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Köylüler ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırdıkları öğrenildi. - ÇORUM