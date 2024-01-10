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Çorum'un Mecitözü İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 16.80 kilometre altında gerçekleşti ve merkez ve ilçelerde hissedildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, yerin 16.80 kilometre altında meydana geldi.

Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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