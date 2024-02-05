Üye Girişi
Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14.46'da merkez üssü İskilip olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14,76 kilometre altında gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 14.46'da merkez üssü İskilip olan deprem, yerin 14,76 kilometre altında meydana geldi.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskilip Deprem Çorum Deprem Doğal Afet 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title