Çorum'un İskilip ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çorum'un İskilip ilçesinde saat 14.46'da merkez üssü İskilip olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14,76 kilometre altında gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 14.46'da merkez üssü İskilip olan deprem, yerin 14,76 kilometre altında meydana geldi.
Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - ÇORUM