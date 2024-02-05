Çorum'un İskilip ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 14.46'da merkez üssü İskilip olan deprem, yerin 14,76 kilometre altında meydana geldi.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - ÇORUM