Çorum'un Alaca ilçesinde trafoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde trafoda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Zile Caddesi üzerindeki Alaca Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Anadolu Teknik Lisesi yanında bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Trafodan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar konuyu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - ÇORUM