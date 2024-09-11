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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: İki kardeş yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan kardeşi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes D. (18) yönetimindeki 19 AAB 858 plaka motosiklet, Cengizhan Mahallesi Yaprak Sokak'tan Ankara Caddesi'ne çıkmakta olan Leyla Ş. (62) yönetimindeki 19 ADZ 278 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenerek cadde üzerinde park halinde bulunan 19 HK 396 plakalı ticari aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücü Enes D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan D. (15) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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