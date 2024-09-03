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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir ticari araç tarlaya devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Perçem köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan K. yönetimindeki 19 LF 330 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen araç takla attıktan sonra ayçiçeği ekili tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Arda K., Abdülkadir A. ve Muhammet K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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