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Çorum'un Alaca İlçesinde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca İlçesinde Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duriye K. yönetimindeki 06 ZUS 90 plakalı otomobil, Murat K. idaresindeki 19ADA561 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 ZUS 90 plakalı araçta bulunan Zeynep K. ile Murat K. yönetimindeki otomobilde bulunan Hüseyin G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yarallar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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