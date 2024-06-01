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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet A, yönetimindeki 02 HU 230 ticari araç ile Alperen A. yönetimindeki 19 ACL 013 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Alperen A. ile otomobilde bulunan Beyza A. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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