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Çorum'un Alaca ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile bir otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde ticari taksi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Can K. (24) yönetimindeki 33 AOT 642 plakalı otomobil, Onur B. (27) yönetimindeki 19 T 2519 plakalı ticari taksi ile emniyet kavşağında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 33 AOT 642 plakalı otomobil takla attı. Takla atan aracın sürücü Can K. ve araçta yolcu olarak bulunan Davut A. (22) ile Esra Ş. (22) araçta sıkıştı. Kazada ticari araç sürücüsü Onur B. (27) ile Tuğçe B. (24) ve Poyraz B. (2) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ticari araçta bulunan 3 kişi ambulans ile Alaca Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken diğer araçta sıkışan 3 kişinin çıkartılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Can K. ile Esra Ş., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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