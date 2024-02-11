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Çorum'un Alaca ilçesinde tarlaya uçan otomobilde 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, tarlaya uçan otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca'nın Budak Ören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Alaca ilçesi istikametine gitmekte olan Yasemin A. (41) yönetimindeki 55 NR 733 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla atıp boş araziye uçtu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Yasemin A. (41) ile otomobilde bulunan G.S.D. (15) ve Ö.L.D. (3) adlı iki çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Çorum Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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